Napoli, Spalletti: 'Cercheranno di portare via qualche giocatore, resterò innamorato della squadra...' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro estivo del Napoli a Dimaro. È intervenuto l'allenatore... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro estivo dela Dimaro. È intervenuto l'allenatore...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ??… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche s… - annatrieste : A Napoli appare uno striscione assai bizzarro ufficialmente firmato dai 'mariuoli' della Panda di Spalletti e in gi… - FabryFasano01 : @SpudFNVPN Ma quando Spalletti parla che il Napoli dovrà restare competitivo nonostante ci sia qualcuno che chiede… - News24_it : Ritiro Napoli Dimaro, De Laurentiis: 'Con Mertens parlo a fine campionato. Olivera? Ne seguiamo tanti, Anguissa ci… -