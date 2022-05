Napoli, quale futuro per Koulibaly? Ipotesi da incubo per i tifosi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anche in questa stagione Kalidou Koulibaly è stato una delle colonne portanti del Napoli. Con sei milioni di euro netti a stagione, il senegalese è il giocatore più pagato della rosa. Il suo contratto scadrà a giugno 2023, quindi non c’è più molto margine per trattare un eventuale rinnovo e, soprattutto, per evitare di iniziare in scadenza la prossima stagione. FOTO: Getty – Napoli Koulibaly Che il Napoli voglia abbassare corposamente il proprio monte ingaggi è ormai assodato e nemmeno Koulibaly si sottrarrà a quest’idea, anche se il difensore è uno dei tre calciatori (insieme ad Ospina e Anguissa) di cui Spalletti ha espressamente chiesto la riconferma. Come riporta Il Corriere dello Sport, un suo prolungamento avverrebbe a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anche in questa stagione Kalidouè stato una delle colonne portanti del. Con sei milioni di euro netti a stagione, il senegalese è il giocatore più pagato della rosa. Il suo contratto scadrà a giugno 2023, quindi non c’è più molto margine per trattare un eventuale rinnovo e, soprattutto, per evitare di iniziare in scadenza la prossima stagione. FOTO: Getty –Che ilvoglia abbassare corposamente il proprio monte ingaggi è ormai assodato e nemmenosi sottrarrà a quest’idea, anche se il difensore è uno dei tre calciatori (insieme ad Ospina e Anguissa) di cui Spalletti ha espressamente chiesto la riconferma. Come riporta Il Corriere dello Sport, un suo prolungamento avverrebbe a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle ...

