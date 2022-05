Napoli, nel mirino del club anche Schick e David per l’attacco (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si sta preparando al meglio per la stagione estiva del calciomercato. L’obiettivo è quello di farsi trovare preparati per la Champions League ma anche di affermarsi per la lotta scudetto. Di seguito vi riporteremo le ultime news inerenti al mercato del club. Interesse per l’attacco Victor Osimhen potrebbe partire L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ildi Aurelio De Laurentiis si sta preparando al meglio per la stagione estiva del calciomercato. L’obiettivo è quello di farsi trovare preparati per la Champions League madi affermarsi per la lotta scudetto. Di seguito vi riporteremo le ultime news inerenti al mercato del. Interesse perVictor Osimhen potrebbe partire L'articolo

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi nel 1989: il Napoli vince la Coppa UEFA ???? #UEL - gippu1 : Non ho dubbi che sia record mondiale (a meno di qualche exploit del Napoli di De Laurentiis): nel campionato 2021-2… - gippu1 : Rafael Leao si fa un viaggetto a Torino nella settimana decisiva per lo scudetto come Ruud Gullit nel maggio 1988,… - gazzettanapoli : Ventitre persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli (pm ... . #appalti… - Testament73 : Forza #woodcock, abbiamo un sogno nel cuore, #delucaingalera! Ospedali modulari e mascherine: le accuse dei pm sugl… -