Napoli | altro striscione polemico dei tifosi dopo gli episodi del Maradona FOTO

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La domenica appena trascorsa verrà ricordata da tutti iazzurri come quella dell’addio di capitan Insigne alla sua gente. Momenti di grande sentimento e forti emozioni, che però non tutti hanno vissuto allo stesso modo. Diversi, infatti, hanno intonato cori contro De Laurentiis anche durante la cerimonia per il numero 24, che sono però stati coperti da forti fischi virtuali provenienti dalle casse dello stadio.contestazioneL’intento era ovviamente quello di soffocare la contestazione: gesto che, com’era prevedibile, inon hanno ben digerito. È infatti apparso un nuovo, esposto dai “vecchi lions”, che recita: “Mercenari, fischi virtuali… Voi mai napoletani“, chiara contestazione per gliavvenuti ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Corsi: “#Asllani vorremmo tenerlo per un altro anno”. Sarebbe la strategia, già raccontata, del #Milan: prenderlo… - Spazio_Napoli : ??Arriva un altro striscione di contestazione dai tifosi, questa volta contro la società e #DeLaurentiis, accusati d… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Contratto Osimhen-Napoli, spuntano le cifre del premio Champions: domenica può raggiungere un altro bonus - sportli26181512 : 'Barcellona a caccia di un centrale: Koulibaly, Romagnoli e De Ligt nella lista di Xavi': Dopo l'ingaggio di Andrea… -

Che cos'avrà in serbo per noi il famoso artista emiliano Vasco Live Tour: ecco le date ...Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 3 Giugno 2022 Firenze - Visarno Arena 7 Giugno 2022-...Quando dopo alcuni anni decidiamo di avere unfiglio, il mio desiderio era di poter partorire ...tutto bene grazie all'aiuto dello staff della struttura sanitaria di Viale Principe diche ...Stando a quanto riportato da Tuttosport, sull'attaccante del Torino, Josip Brekalo, non ci sarebbe solo il Napoli, ma anche il Milan: "Il primo a volerlo, nel Milan, era stato addirittura Zvonimir Bob ...Sangue in una scuola di Marino Guardano di Melito. Un ragazzo di 13 anni è stato ferito con un'arma da taglio alla schiena mentre si trovava in classe. L'aggressore un altro studente. Nello stesso ist ...