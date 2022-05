Multe no vax, in arrivo la seconda tranche. Altri 600mila over 50 riceveranno la sanzione. Finora sono 1,2 milioni quelle notificate (Di mercoledì 18 maggio 2022) Altre 600mila Multe saranno notificate nei prossimi giorni dall’Agenzia delle Entrate ai no vax 50enni. Questa seconda tranche di sanzioni si aggiunge alle prime 600mila Multe spedite il mese scorso. sono dunque 1 milione e 200mila quelle Finora inviate. Multe no vax, nei prossimi giorni Altri 600mila over 50 riceveranno la sanzione L’invio di una terza tranche di sanzioni, secondo quanto ha riferito l’Ansa citando fonti del ministero della Salute, è prevista nelle prossime settimane. Diverse sarebbero state le contestazioni di over 50 che avrebbero precisato di essersi vaccinati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Altresarannonei prossimi giorni dall’Agenzia delle Entrate ai no vax 50enni. Questadi sanzioni si aggiunge alle primespedite il mese scorso.dunque 1 milione e 200milainviate.no vax, nei prossimi giorni50laL’invio di una terzadi sanzioni, secondo quanto ha riferito l’Ansa citando fonti del ministero della Salute, è prevista nelle prossime settimane. Diverse sarebbero state le contestazioni di50 che avrebbero precisato di essersi vaccinati ...

Advertising

repubblica : Obbligo vaccinale, inviate 1,2 milioni di multe ai No Vax. Ma fioccano i ricorsi [di Michele Bocci] - fcolarieti : Multe no vax, in arrivo la seconda tranche. Altri 600mila over 50 riceveranno la sanzione. Finora sono 1,2 milioni… - ModernoAlex : Fateli pagare tutti!!! Sono in ballo 100 miloni di euro (oltretutto). Obbligo vaccinale, inviate 1,2 milioni di mu… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Obbligo vaccinale, inviate 1,2 milioni di multe ai No Vax. Ma fioccano i ricorsi [di Michele Bocci] - serenel14278447 : Obbligo vaccinale, inviate 1,2 milioni di multe ai No Vax. Ma fioccano i ricorsi -