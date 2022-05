Motorizzazione, Firenze: rinnovo patenti speciali, attese infinite. L’appello del senatore Nencini alla Regione Toscana (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Sono molte le segnalazioni che arrivano da cittadini fiorentini che hanno avuto problemi con il rinnovo delle patenti speciali rilasciate per patologie mediche”. E’ quanto dichiara in una nota il senatore del Psi e Presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, Riccardo Nencini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Sono molte le segnalazioni che arrivano da cittadini fiorentini che hanno avuto problemi con ildellerilasciate per patologie mediche”. E’ quanto dichiara in una nota ildel Psi e Presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, RiccardoL'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Motorizzazione, Firenze: rinnovo patenti speciali, attese infinite. L’appello del senatore Nencini alla Regione Tos… - LorellaPresotto : @renatobrunetta invece di pensare alle stupidaggini, perchè non pensa a far funzionare gli uffici pubblici? Motoriz… - LorellaPresotto : @mims_gov ma quando riaprite la motorizzazione civile? Non si può accedere o aprlare con un repsonsabile? Dobbiamo… -