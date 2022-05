MotoGP | Valentino Rossi si prepara allo sbarco nel Metaverso - News

Advertising

WebsimInfo : Dopo aver detto addio alla @MotoGP - @ValeYellow46 - continua a correre veloce nel #metaverso. Il nove volte campi… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGp: il numero 46 di Valentino Rossi verrà ritirato. La cerimonia al Mugello) è st… - infoitsport : MotoGP, Bastianini sogno iridato: impresa 'privata' in stile Valentino Rossi - lillydessi : Valentino Rossi corre nel metaverso con la sua VR46 - Sportmediaset - Sport Mediaset - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGp: il numero 46 di Valentino Rossi verrà ritirato. La cerimonia al Mugello) è st… -

: a Tavullia, è tornato lo striscione dedicato aRossi...da nessuno ma questa decisione sta facendo discutere e non convince (non solo noi) di Andrea Gussoni L a decisione di ritirare il numero 46 per sempre dalla, in onore ovviamente di...Il pesarese ha costituito la VR46 Metaverse, società che svilupperà prodotti legati al brand del Dottore nella nuova frontiera del web ...Il pluricampione del mondo di MotoGp, ritiratosi a fine 2021, porta il suo brand VR46 nel Metaverso. Ha fatto fatica a mollare, e fa tutt'ora fatica a star lontano dai motori, il "Dottore". Valentino ...