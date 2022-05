(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Sette morti e più viva che mai: Marina Abramovi? porta al’amata Maria, dal palco del San Carlo alla mostra negli spazi di Lia Rumma, gallerista che con lei collabora da un ventennio tenendo saldo il rapporto profondo con una città ‘passionale e vulcanica’. Dopo il debutto italiano di ‘7 Deaths of Maria’, prima opera lirica scritta, diretta e interpretata dalla regina della performing art , il progetto prosegue quindi con la nuova personale, visitabile fino al 2 luglio. E questa volta, con la sua voce, c’è. Il percorso si apre nella saletta cinema con la videoistallazione, film d’arte di circa un’ ora che ha fatto da sfondo al live sancarliano. Accanto alla performer ( in costumi strepitosi ...

Advertising

antonellaa262 : Eventi di sabato 14 e domenica 15 maggio a Napoli: spicca “7 Deaths of Maria Callas” con Marina Abramovic al teatro… -

Agenzia ANSA

... come Damien Hirst , che ha prodotto ad hoc l'opera Sky over Conflict , Marina, con la ... TOP - PENUMBRA: VIDEO ARTE SENZA PAURA Nel via vai dellebiennalesche, , promossa al ...Lein Austria negli anni Sessanta causarono diversi processi in tribunale e tre condanne al ... curatore che ha promosso l'opera di Gina Pane, Joe Jones, Marina, Bob Watts e Peter ... Mostre: Abramovic a Napoli, 'Seven Deaths' nel mito Callas - Arte Sette morti e più viva che mai: Marina Abramovic porta a Napoli l’amata Maria Callas, dal palco del San Carlo alla mostra negli spazi di Lia Rumma, gallerista che con lei collabora da un ventennio ...Sette morti e più viva che mai: Marina Abramovic porta a Napoli l'amata Maria Callas, dal palco del San Carlo alla mostra negli spazi di Lia Rumma, gallerista che con lei collabora da un ventennio ten ...