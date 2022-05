Mosca espelle 24 diplomatici italiani in risposta alle espulsioni russe

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Sta provocando un terremoto politico la decisione didire 24dal territorio russo ma, del resto, c’era da immaginarselo; soprattutto in seguitocontinue prese di posizione del governo e, in primis,varie dichiarazioni incendiarie del ministro degli esteri Luigi Di Maio e del presidente del consiglio Mario Draghi. Quest’ultimo infatti, durante il colloquio avuto giorni fa con il presidente americano Biden, oltre a rimarcare le sanzioni contro, aveva usato toni non propriamente leggeri all’indirizzo dell’operato di Vladimir Putin.24(e 27 spagnoli) Oggi l’ambasciatore italiano a, ...

Advertising

Corriere : Draghi riceve Sanna Marin: «L’adesione di Finlandia e Svezia sia celere» Mosca espelle 24 diplomatici italiani - Adnkronos : La #Russia espelle 24 diplomatici italiani da #Mosca, la reazione di #Draghi: 'Non bisogna interrompere i canali di… - DifesaAres : La Russia ha emesso una serie di provvedimenti di espulsione dal Paese di funzioni consolari e dipl......[prosegue… - ClaraMutsc : #RaiNews Mosca espelle 27 diplomatici spagnoli dal Paese La Russia ha deciso di espellere 27 diplomatici spagnoli… - lanf64 : #Mosca espelle 24 diplomatici italiani. Tanto meglio, staranno meglio e più sicuri in #Italia. #RussianWarCrimes… -

Finlandia e Svezia presentano domanda di adesione alla Nato. Erdogan insiste: 'Non posso dare il mio ok'. Un treno russo con dieci serbatoi di carburante è esploso nella zona occupata di ...24 diplomatici italiani dalla Russia La Russia24 dipendenti delle missioni diplomatiche italiane come misura di ritorsione. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in ...La Russia ha emesso una serie di provvedimenti di espulsione dal Paese di funzioni consolari e diplomatici di Italia, Francia e Spagna. In particolare sono stati espulsi 24 funzionari italiani, 34 ...Sono circa un centinaio i diplomatici di Italia, Francia e Spagna espulsi dalla Russia. Addio a Mosca entro due settimane.