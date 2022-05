Morti covid under 20, in Italia sono 56 e 80% ricoverati non aveva patologie (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – In Italia “siamo tristemente arrivati a 56 bambini o comunque soggetti con età compresa fra 0 e 19 anni che hanno perso la vita per covid-19”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli, oggi al 77esimo Congresso nazionale della Società Italiana di pediatria (Sip), in corso a Sorrento. “Ogni 10mila casi sintomatici nella fascia 5-11 anni vi sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in terapia intensiva e un bambino che muore. Ed è sicuramente fuori discussione che la presenza di patologia concomitante determini un incremento del rischio di sviluppare malattia grave, ma quasi l’80% dei bambini ospedalizzati non avevano nessuna condizione patologica sottostante che giustificasse l’espressione di forme così gravi. Per quanto riguarda i decessi, ha fatto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – In“siamo tristemente arrivati a 56 bambini o comunque soggetti con età compresa fra 0 e 19 anni che hanno perso la vita per-19”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli, oggi al 77esimo Congresso nazionale della Societàna di pediatria (Sip), in corso a Sorrento. “Ogni 10mila casi sintomatici nella fascia 5-11 anni vi65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in terapia intensiva e un bambino che muore. Ed è sicuramente fuori discussione che la presenza di patologia concomitante determini un incremento del rischio di sviluppare malattia grave, ma quasi l’80% dei bambini ospedalizzati nonno nessuna condizione patologica sottostante che giustificasse l’espressione di forme così gravi. Per quanto riguarda i decessi, ha fatto ...

