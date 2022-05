Advertising

Scontividilo : MOONEY WIN GREEN su Sconti Condivisi - - Giornaleditalia : Mooney, al via la campagna multicanale “Mooney Win Green”: al centro sostenibilità e territorio - promo_concorsi : Concorso Mooney Win Green: paga e vinci SUBITO auto Fiat 500 Hybrid e scooter Piaggio1 – 100% elettrici… - promo_concorsi : Concorso Mooney Win Green: paga e vinci SUBITO auto Fiat 500 Hybrid e scooter Piaggio1 – 100% elettrici… - ScontrinoFelice : Concorso Mooney Win Green: paga e vinci SUBITO auto Fiat 500 Hybrid e scooter Piaggio1 - 100% elettrici -

Novella 2000

In questa edizione: - Bankitalia, dalla guerra rischio recessione moderata - Microsoft, didattica hi - tech per scuole e università - Al via la campagna 'Green' - Il settore nautico italiano in continua crescita sat/gtr SponsorRafforzare il legame dicon il territorio promuovendo al contempo il concetto di sostenibilità. Questo l'obiettivo della campagna multicanale 'Green' realizzata dalla fintech italiana di prossimità su tv, radio, digital/social e stampa, on air dal 2 maggio per 14 settimane. sat/gtr Mooney Win Green: il sogno e l'emozione del nuovo concorso Partecipa a Mooney Win Green e vinci tanti premi sostenibili e attenti all'ambiente, solo pagando un bollettino o una multa ...Prior to this spring, neither the Canfield or Cardinal Mooney boys lacrosse programs faced off against one another. That all changed this season as they faced off twice during the regular season and ...