Mondiali di calcio: Italia ripescata al posto dell’Ecuador. Cosa dice il regolamento (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mondiali di calcio. Si sa, lo sport unisce, alimenta la passione e l’idea che l’Italia possa essere ripescata per i Mondiali in Qatar non smette di aleggiare nella testa dei fans. Ciò soprattutto in vista del caso Equador. Nel regolamento questa possibilità c’è ma affinché possa davvero prendere forma alcune considerazioni sono doverose. Leggi anche: Mondiali 2022 in Qatar, l’Italia può essere ripescata? Ecco Cosa dice il regolamento della FIFA Mondiali di calcio, il caso Equador: Cosa è successo La vicenda della nazionale dell’Equador nasce da un pasticcio relativo alla falsa identità di un calciatore presente nel girone di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022)di. Si sa, lo sport unisce, alimenta la passione e l’idea che l’possa essereper iin Qatar non smette di aleggiare nella testa dei fans. Ciò soprattutto in vista del caso Equador. Nelquesta possibilità c’è ma affinché possa davvero prendere forma alcune considerazioni sono doverose. Leggi anche:2022 in Qatar, l’può essere? Eccoildella FIFAdi, il caso Equador:è successo La vicenda della nazionale dell’Equador nasce da un pasticcio relativo alla falsa identità di un calciatore presente nel girone di ...

