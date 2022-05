Mondiale in Qatar: ripescata l’Italia? È appena arrivato l’annuncio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Al termine del Consiglio Federale il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato le voci di un possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali del Qatar 2022. Gravina ha escluso ogni possibilità di ripescaggio rivelando che ci sono stati contatti con la FIFA sulla questione e non c’è stata alcuna apertura al riguardo. Gravina, Italia, ripescaggioQueste le parole del vertice del calcio italiano: “L’Europa ha tredici posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una Nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa. In Qatar avrebbero piacere ad avere l’Italia? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito”. Juri Modugno Leggi su rompipallone (Di mercoledì 18 maggio 2022) Al termine del Consiglio Federale il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato le voci di un possibile ripescaggio delai Mondiali del2022. Gravina ha escluso ogni possibilità di ripescaggio rivelando che ci sono stati contatti con la FIFA sulla questione e non c’è stata alcuna apertura al riguardo. Gravina, Italia, ripescaggioQueste le parole del vertice del calcio italiano: “L’Europa ha tredici posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una Nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa. Inavrebbero piacere ad avere? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito”. Juri Modugno

Advertising

Gazzetta_it : Italia ripescata al #Mondiale in Qatar? Chimenti: 'Sì, è possibile' - CMercatoNews : ??Zero possibilità che l'#Italia venga ripescata per il #Mondiale in #Qatar - cmercatoweb : ????Il presidente #Gravina azzera le possibilità dell'#Italia di essere ripescata per il #Mondiale in #Qatar - giangio87 : @adriandelmonte in effetti ha senso il mondiale in Qatar - Luxgraph : Influencer compra a 1,21 euro 4 voli per il Mondiale in Qatar -