Mobilità 2022, per IRC pubblicazione dei movimenti il 30 maggio, per Ata il 31 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Rispetto i tempi fissati dall'ordinanza ministeriale, martedi 17 maggio 2022 sono stati resi noti gli esiti dei movimenti (trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo) del personale docente ed educativo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Rispetto i tempi fissati dall'ordinanza ministeriale, martedi 17sono stati resi noti gli esiti dei(trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo) del personale docente ed educativo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità 2022, per IRC pubblicazione dei movimenti il 30 maggio, per Ata il 31 maggio - eugenia_durante : RT @pruiti: Buccinasco, 46 nuove colonnine elettriche: ecco dove saranno i punti di ricarica #buccinasco #mobilità #sostenibilità #ambiente… - pruiti : Buccinasco, 46 nuove colonnine elettriche: ecco dove saranno i punti di ricarica #buccinasco #mobilità… - OlivettiOnline : RT @timbusiness: #SmartMobility: lanciato il primo bando da 8,5 MLN di euro del programma #SmarterItaly per migliorare la #mobilità #sosten… - timbusiness : #SmartMobility: lanciato il primo bando da 8,5 MLN di euro del programma #SmarterItaly per migliorare la #mobilità… -