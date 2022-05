Milano sarà la prima città italiana ad avere il registro di genere per persone transgender e non binarie (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una svolta storica per la Repubblica italiana che parte dal Comune di Milano. Il Consiglio Comunale, infatti, ha approvato (con 27 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti) la mozione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Monica J. Romano – la prima donna transgender eletta nel nostro Paese – per l’istituzione del “registro di genere” per le persone transgender e non binarie. Si tratta di un registro comunale all’interno del quale le persone potranno utilizzare (ed essere registrate) il proprio nome di elezione – cioè quello scelto dal singolo cittadino – e non quello anagrafico. E ora, dopo l’approvazione, dovrebbero bastare i sei mesi (indicati come tempi tecnici) affinché tutti gli ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una svolta storica per la Repubblicache parte dal Comune di. Il Consiglio Comunale, infatti, ha approvato (con 27 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti) la mozione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Monica J. Romano – ladonnaeletta nel nostro Paese – per l’istituzione del “di” per lee non. Si tratta di uncomunale all’interno del quale lepotranno utilizzare (ed essere registrate) il proprio nome di elezione – cioè quello scelto dal singolo cittadino – e non quello anagrafico. E ora, dopo l’approvazione, dovrebbero bastare i sei mesi (indicati come tempi tecnici) affinché tutti gli ...

neXtquotidiano : #Milano sarà la prima città italiana ad avere il registro di genere per persone transgender e non binarie - ToshibaClima : Siamo quasi giunti al termine del Contest 'HAORI Capsule Collection' lanciato da Toshiba in collaborazione con NABA… - infoitsport : Ci sarà un maxischermo a Milano per Sassuolo-Milan? - DragMeToFest : Al #DragMeToFest sarà proiettato anche Grandma’s Remedy cortometraggio diretto da #IsabellaNoseda, segmento del fil… - Bebotrasta : @lellofficial domenica Milano sarà giallo-blu. Spiaze per Inter e Milan ?? -