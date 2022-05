Milano: rissa tra gruppi minorenni, fermato 16enne per tentato omicidio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Un ragazzo di 16 anni è stato fermato ieri sera dalla polizia di Milano per il tentato omicidio di un coetaneo. Nel pomeriggio, verso le 17 in via Cassinario, all'interno del parco Trapezio, zona Santa Giulia, due gruppi di minorenni si sono affrontati scatenando una lite violenta. Un 16enne, italiano, è stato raggiunto da due fendenti, che gli hanno perforato un polmone. Ricoverato al Policlinico in codice rosso, il ragazzo si trova in prognosi riservata ma non corre ora pericolo di vita. L'attività investigativa condotta dai poliziotti del commissariato Mecenate ha portato a individuare l'autore: un giovane 16enne che, alle 22.30 circa, è stato rintracciato all'interno di Parco Ravizza. Il giovane, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - Un ragazzo di 16 anni è statoieri sera dalla polizia diper ildi un coetaneo. Nel pomeriggio, verso le 17 in via Cassinario, all'interno del parco Trapezio, zona Santa Giulia, duedisi sono affrontati scatenando una lite violenta. Un, italiano, è stato raggiunto da due fendenti, che gli hanno perforato un polmone. Ricoverato al Policlinico in codice rosso, il ragazzo si trova in prognosi riservata ma non corre ora pericolo di vita. L'attività investigativa condotta dai poliziotti del commissariato Mecenate ha portato a individuare l'autore: un giovaneche, alle 22.30 circa, è stato rintracciato all'interno di Parco Ravizza. Il giovane, ...

