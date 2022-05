Advertising

sportli26181512 : L'ex vice di Ancelotti al Milan: 'Non escludo un suo ritorno, è figlio del club' - PianetaMilan : #Ciaschini: “Non escludo il ritorno di #Ancelotti. È figlio del #Milan' - ESCLUSIVA -

Pianeta Milan

Su un possibile ritorno di Ancelotti in futuro alsi espone: ' Con lui mai dire mai . Bisognerà vedere cosa deciderà per la sua carriera. Carlo è figlio del. Non può essere ...Dopo aver ricoperto il ruolo di secondo di Sacchi ale in Nazionale diventa il primo ... Formalmente Ancelotti è il vice di. Solo che nella pratica èa essere il vice di ... Milan, Ciaschini esalta Kalulu: “Che stagione ha fatto” – ESCLUSIVA PianetaMilan.it ha intervistato Giorgio Ciaschini, vice-allenatore de Milan nelle prime tre stagioni di Carlo Ancelotti: “Il Milan di adesso simile a quello degli inizi anni 2000 Francamente non cred ...