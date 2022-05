Miami - Boston | le pagelle | Tucker guerriero da 7 | 5 Williams 5 | dov' è finito?

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

kylekuzma : Miami-Boston?? - TrashTalk_fr : MIAMI BOSTON BORDEL. MIAMI BOSTON ?????????????????? - SergioACNBA : Miami-Boston ?? - wellpla02917149 : miami outscored boston 39-14 in 3Q #Game1 #NBAPlayoffs2022 #MIAvsBOS - Italpress : Butler trascina Miami in gara 1 contro Boston -

Partita straordinaria degli Heat e di Jimmy Butler che dominano gara 1 resistendo al tentativo di rimonta dei Celtics. Butler chiude con 41 punti e 9 rimbalziMassimo in carriera nei playoff alla voce punti (18) e tanto impegno in difesa: seha vinto 7 partite su 7 senza Lowry, di cui è il rimpiazzo, è tanto merito suo. Agli Heat il primo atto della finale della Eastern Conference MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - All'intervallo lungo Miami era sotto di 8, poi ...Nella finale di Eastern Conference i Miami Heat conquistano la gara inaugurale: i Boston Celtics cadono con lo score di 118-107.