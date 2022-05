"Mi dicevano che fosse normale": il dolore di Giorgia Soleri durante il sesso, un racconto straziante (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella puntata di oggi, martedì 17 maggio, Giorgia Soleri si è raccontata in una lunga intervista a Storie Italiane. La fidanzata di Damiano dei Maneskin, nonché nota influencer e modella ha parlato di un tema che le sta molto a cuore e che la vede coinvolta in prima persona. Come raccontato da lei stessa, soffre di vulvodinia, una malattia che colpisce il 15% delle donne alle quali causa forti dolori a livello genitale, fastidi durante la minzione assieme a molti altri disturbi. "Mi si diceva che era normale provare dolore durante un rapporto sessuale La diagnosi della malattia l'ho avuta solo dopo otto anni di sofferenze" ha raccontato la Soleri alla padrona di casa Eleonora Daniele. L'influencer ha portato avanti la sua battaglia per il riconoscimento della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella puntata di oggi, martedì 17 maggio,si è raccontata in una lunga intervista a Storie Italiane. La fidanzata di Damiano dei Maneskin, nonché nota influencer e modella ha parlato di un tema che le sta molto a cuore e che la vede coinvolta in prima persona. Come raccontato da lei stessa, soffre di vulvodinia, una malattia che colpisce il 15% delle donne alle quali causa forti dolori a livello genitale, fastidila minzione assieme a molti altri disturbi. "Mi si diceva che eraprovareun rapporto sessuale La diagnosi della malattia l'ho avuta solo dopo otto anni di sofferenze" ha raccontato laalla padrona di casa Eleonora Daniele. L'influencer ha portato avanti la sua battaglia per il riconoscimento della ...

