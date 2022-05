Metro di Londra: inaugurata la Elizabeth Line, dedicata alla Regina (Di mercoledì 18 maggio 2022) Novità della e da lei inaugurata. Tutte le informazioni. Una Linea della Metropolitana tutta nuova è la Elizabeth Line a Londra. dedicata alla Regina Elisabetta e da lei inaugurata. Dopo un lungo isolamento al Castello di Windosor a causa di problemi di salute, la Regina L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Novità della e da lei. Tutte le informazioni. Unaa dellapolitana tutta nuova è laElisabetta e da lei. Dopo un lungo isolamento al Castello di Windosor a causa di problemi di salute, laL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

