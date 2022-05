Meteo | settimana di piena estate | sabato picco del caldo | torrida la Pianura Padana

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Un’ondata di calore nord africano sta invadendo l'Europa: siamo già 4-8 gradi oltre la media sul settore occidentale, ma per il prossimo weekend si prevedono anomalie anche maggiori. La Spagna vivrà la sua prima ondata rovente, in anticipo di quasi un mese rispetto agli anni scorsi. In Italia ildelè attesocon temperature intorno ai 35-36 gradi all'ombra trae Sardegna.in aumento anche al Sud Anche il Sud inizierà a sentire gli effetti dell’anticiclone africano Con temperature leggermente più basse rispetto al Centro Nord. Nulla da fare per chi cercherà refrigerio ad “alta quota”. La bolla calda porterà 25-27 gradi anche in montagna a 1500 metri di quota Clima torrido fino al 23 maggio Al momento la fase calda è prevista fino al 23 Maggio. ...