Meteo mercoledì: tra anticiclone, caldo estivo e locali temporali. I dettagli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L'alta pressione continua a dettar legge nel corso della settimana alle latitudini centrali e meridionali del Continente, supportata da calde correnti in afflusso dal Nord Africa. Martedì e mercoledì il tempo sull'Italia si manterrà in gran parte soleggiato con clima caldo e condizioni tipicamente estive, tanto che la colonnina di mercurio raggiungerà valori diffusamente superiori a 30°C. Tuttavia sarà sempre in agguato una certa instabilità pomeridiana in prossimità delle zone di montagna, caratterizzata dalla formazione di alcuni rovesci o temporali. Martedì pomeriggio sarà la dorsale appenninica a vedere una certa instabilità termo convettiva, alle prese con la coda di un fronte in azione sui Balcani. mercoledì invece verranno coinvolte anche le zone prossime alle ...

