Meteo, arriva l'ondata di caldo africano: è già estate (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Meteo italiano è pronto a subire una nuova ondata di calore a partire dalle prossime ore. In arrivo un nuova ondata africano: temperature estive. Continua ad aumentare il caldo sulla penisola italiana, a causa di una rovente corrente anticiclonica proveniente dal Nord Africa. Le temperature quindi continueranno a salire: andiamo a vedere cosa sta L'articolo proviene da Inews24.it.

