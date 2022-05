Mercedesz Henger si avvicina al nuovo naufrago Luca Daffrè. La reazione di Edoardo Tavassi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mercedesz Henger mostra interesse per il “guapissimo”Luca Daffrè. Edoardo Tavassi: “mi ha già rimpiazzato” L’arrivo dei quattro naufraghi crea nuove dinamiche a “L’Isola Dei Famosi” e in particolare tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi che, in men che non si dica, sarebbe già stato rimpiazzato da Luca Daffrè. Mercedesz avrebbe iniziato quindi a mostrare interesse per il nuovo naufrago trovandosi spesso a parlare con lui. “Era tutta un’altra situazione poco prima che arrivaste voi”, dichiara la Henger parlando con Luca. “Se sei tu l’interessata mi fa anche piacere che mi racconti.”, replica ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)mostra interesse per il “guapissimo”: “mi ha già rimpiazzato” L’arrivo dei quattro naufraghi crea nuove dinamiche a “L’Isola Dei Famosi” e in particolare traedche, in men che non si dica, sarebbe già stato rimpiazzato daavrebbe iniziato quindi a mostrare interesse per iltrovandosi spesso a parlare con lui. “Era tutta un’altra situazione poco prima che arrivaste voi”, dichiara laparlando con. “Se sei tu l’interessata mi fa anche piacere che mi racconti.”, replica ...

