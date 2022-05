Mercedes-Benz Italia protagonista a Company Car Drive 2022

(Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –tornaCar, il principale eventono dedicato al fleet management, in programma il 18 e 19 maggio all’Autodromo di Monza. Una nuova opportunità per incontrare i principali player del settore e condividere la strategia di mobilità della Stella nel mondo dellecar. Una road map prevede una progressiva elettrificazione dei prodotti, attraverso una gamma sempre più ampia e diversificata che, tra-EQ e smart, conta oggi ben dieci modelli. Tra gli high light dell’evento, la nuovaEQE, il nuovo volto della berlina business che porta nel futuro tutti gli elementi di forza della berlina tradizionale rinnovandoli attraverso un design più sportivo, una ...

Advertising

klaud_io : RT @klaud_io: #IsoladeiFamosi (+ facile di così!...) FUORI! (oKeComunqueCapiscaDiNONessere LaBENVENUTA) conPercentualiBULGARERRIME la mer… - klaud_io : #IsoladeiFamosi (+ facile di così!...) FUORI! (oKeComunqueCapiscaDiNONessere LaBENVENUTA) conPercentualiBULGARERRI… - klaud_io : RT @klaud_io: #isola (... più facile di così!...) FUORI (oKeComunqueCapiscaDiNONessere LaBENVENUTA!) conPercentualiBULGARERRIME la merce… - klaud_io : #isola (... più facile di così!...) FUORI (oKeComunqueCapiscaDiNONessere LaBENVENUTA!) conPercentualiBULGARERRIME… - ErikMil15217375 : RT @mak_buy: Red devil! Mercedes Benz C43 @MercedesBenz @MercedesAMG #mercedes #benc #c43 #red #amg #4matic #reddevil -

Solo due case produttrici (Tesla e) dovrebbero riuscire a passare ai veicoli elettrici a batteria abbastanza rapidamente per rispettare gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi sul clima. L'ultima ricerca del think ...Performance negativa anche per BMW ( - 17,6%), Toyota ( - 7,4%) e( - 22,6%).Quando verrà presentato nel 2024, per essere commercializzato l'anno seguente, il nuovo supersuv elettrico Mercedes EQG porterà al debutto una importante novità tecnologica, cioè le batterie ad alta d ...ROMA (ITALPRESS) - Mercedes-Benz torna protagonista a Company Car Drive, il principale evento italiano dedicato al fleet management, in programma il 18 e 1 ...