MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ultime sul futuro di Ibrahimovic e Kalulu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Zlatan Ibrahimovic potrebbe continuare la sua avventura al MILAN, mentre il club rossonero è intenzionato a far rinnovare Pierre Kalulu Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 18 maggio 2022) Zlatanpotrebbe continuare la sua avventura al, mentre il club rossonero è intenzionato a far rinnovare Pierre

Advertising

DiMarzio : .@acmilan su Divock #Origi: formalizzato l'interesse per l'attaccante in scadenza con il @LFC - AntoVitiello : Squadra e società: ambiente #Milan compatto per questo finale importantissimo. Unico pensiero. Sul mercato e sulla… - Alessio95983803 : @ncorrasco @modazza85 @AceccKramer allora come mai non fanno così anche con il Milan e la Juventus?? Perché parlano… - ParliamoDiNews : Saelemaekers fa 100 presenze con il Milan, Maldini: `Che sia l`inizio di una lunga carriera qui con noi` VIDEO | Me… - dime_luca : @Reishehi Mmmm la squadra dove può esprimersi al meglio secondo me è il Chelsea. La squadra a cui servirebbe di più… -