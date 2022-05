Mercato Milan, Brekalo diventa obiettivo concreto: le ultime (Di mercoledì 18 maggio 2022) Brekalo è pronto a lasciare il Torino nel prossimo Mercato e il Milan può essere interessato. Occhio anche a Pobega con i granata. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 18 maggio 2022)è pronto a lasciare il Torino nel prossimoe ilpuò essere interessato. Occhio anche a Pobega con i granata.

Advertising

DiMarzio : .@acmilan su Divock #Origi: formalizzato l'interesse per l'attaccante in scadenza con il @LFC - AntoVitiello : Squadra e società: ambiente #Milan compatto per questo finale importantissimo. Unico pensiero. Sul mercato e sulla… - PianetaMilan : #Mercato @acmilan, #Brekalo diventa obiettivo concreto: le #ultimenotizie #ACMilan #Milan #SempreMilan - piero_pique : @primusntrpares @mauro_suma Fuffa? Il modello Elliott esiste eccome, e dopo 8 anni di sofferenza ha riportato il M… - kipiiuo : guardando le ultime notizie di mercato temo che il milan abbia più possibilità di vincere lo scudetto l'anno prossimo che quest'anno -