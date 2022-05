Meeting Savona, Jacobs vince anche la finale dei 100 metri! (Di mercoledì 18 maggio 2022) Savona - Marcell Jacobs è tornato anche nei 100 metri: vittoria all'11° Meeting di Savona! Dopo 290 giorni dall'ultima volta che corse sulla distanza dei 100 Jacobs ha chiuso la finale con il tempo di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 maggio 2022)- Marcellè tornatonei 100 metri: vittoria all'11°di! Dopo 290 giorni dall'ultima volta che corse sulla distanza dei 100ha chiuso lacon il tempo di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MEETING SAVONA, JACOBS VINCE I 100 METRI L'italiano chiude la gara in 10''04 #SkySport #Atletica #Jacobs - billjavelin : RT @atleticaitalia: ???? DOSSO SCATENATAAA 11.21! ?? la sprinter azzurra, dopo l'11.19 della batteria, vince i 100 metri del Meeting di Savo… - FuianoFederico : Sto guardando il meeting di Savona sulla RAI e si sentono in sottofondo: - La voce di Roggero che fa lo speaker. - Crazy in Love. - sportface2016 : #MeetingSavona 2022, #Jacobs vince i 100 metri con un 10.04 in finale: 'Pensavo di correre meglio' - Eurosport_IT : Prima gara sui 100m della stagione vinta, ma il tempo non convince: Jacobs sorride a metà ?? #Atletica | #Jacobs |… -