McDonald’s via dalla Russia. Perché la globalizzazione gastronomica è un male (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Una riflessione sulla globalizzazione gastronomica – derivata anche dalla iperglobalizzazione degli ultimi trent’anni – è necessaria. E lo spunto è lo stop della catena del McDonald’s in Russia, annunciato devinitivamente l’altro ieri, come riportato da SkyTg24 . Avvenuto – sostanzialmente – per decisioni verticistiche e politiche. Ma utile per focalizzarsi sul tema. globalizzazione gastronomica, Perché è un male Uno dei principali elementi identitari dei popoli e delle culture è il cibo. Certamente, non allo stesso modo ovunque, ed è chiaro e palese che non tutte le Nazioni abbiano una cultura gastronomica paragonabile a quelle italiane, francesi, cinesi o giapponesi. Ma certamente, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Una riflessione sulla– derivata ancheiperdegli ultimi trent’anni – è necessaria. E lo spunto è lo stop della catena delin, annunciato devinitivamente l’altro ieri, come riportato da SkyTg24 . Avvenuto – sostanzialmente – per decisioni verticistiche e politiche. Ma utile per focalizzarsi sul tema.è unUno dei principali elementi identitari dei popoli e delle culture è il cibo. Certamente, non allo stesso modo ovunque, ed è chiaro e palese che non tutte le Nazioni abbiano una culturaparagonabile a quelle italiane, francesi, cinesi o giapponesi. Ma certamente, ...

