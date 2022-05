Mbappé-PSG, tentativo disperato: incontro per fagli cambiare idea (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mbappé PSG, tentativo disperato: incontro per fagli cambiare idea sul trasferimento a zero al Real Madrid Secondo quanto riportato da Footmercato sarebbe previsto nella giornata di oggi un incontro tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain. tentativo disperato del club parigino per tentare di convincere il giocatore a rinnovare il suo contratto scongiurandone così il probabile passaggio a zero al Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022)PSG,persul trasferimento a zero al Real Madrid Secondo quanto riportato da Footmercato sarebbe previsto nella giornata di oggi untra Kyliane il Paris Saint-Germain.del club parigino per tentare di convincere il giocatore a rinnovare il suo contratto scongiurandone così il probabile passaggio a zero al Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

PSG: previsto in giornata incontro tra dirigenza e Mbappé ... mercoledì 18 maggio, un incontro tra Kylian Mbappé e il Paris Saint - Germain. Il club proverà a ... che però la scorsa settimana ha comunque fatto intendere un suo probabile addio al PSG. Sindaco di Madrid: 'Mbappé al Real è fatto al 95 - 99%' Parlando alla radio Cadena Ser ha detto: 'Penso che per Mbappé al Real Madrid sia fatta al 95 - 99%. alla presenza del re di Spagna Felipe VI e del presidente del PSG Nasser Al - Khelaifi.