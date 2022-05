Maye Musk posa in costume sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit a 74 anni (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre il figlio tiene banco nel dibattito internazionale dopo l’annuncio dell’acquisto di Twitter, anche la madre di Elon Musk ha fatto parlare di sé. Maye Musk, 74 anni, è infatti sotto i riflettori pubblici dopo essere diventata la modella più anziana a comparire sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit. Affascinante e perfettamente a suo agio nel ruolo (posa e sfila da 50 anni), in costumi da bagno e copricostumi coloratissimi, la nutrizionista sudafricana è una delle quattro donne scelte dalla rivista per la cover story 2022. Accanto alla 74enne ci sono infatti la star dei reality Kim Kardashian, la cantante Ciara e la musicista e imprenditrice della moda Yumi Nu. Maye ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre il figlio tiene banco nel dibattito internazionale dopo l’annuncio dell’acquisto di Twitter, anche la madre di Elonha fatto parlare di sé., 74, è infatti sotto i riflettori pubblici dopo essere diventata la modella più anziana a compariredi. Affascinante e perfettamente a suo agio nel ruolo (e sfila da 50), in costumi da bagno e copricostumi coloratissimi, la nutrizionista sudafricana è una delle quattro donne scelte dalla rivista per la cover story 2022. Accanto alla 74enne ci sono infatti la star dei reality Kim Kardashian, la cantante Ciara e la musicista e imprenditrice della moda Yumi Nu....

