Advertising

anteprima24 : ** Maurizio De Giovanni a ##Benevento: letteratura, ma anche scontri istituzionali tra tifoserie **… - Prismamagazine1 : Maurizio Paolini è un noto matematico e così anche suo figlio Giovanni: abbiamo parlato con loro e abbiamo portato… - casertafocus : LA RASSEGNA - Torna ‘Capua – il Luogo della Lingua Festival’, tra gli ospiti Maria Grazia Cucinotta, Maurizio De G… - veronain1 : #VERONA – Luigi Viviani. «Rimosso per altro incarico il direttore generale Giovanni Mantovani, al suo posto arriva… - infoitcultura : Maurizio Crozza, Giovanni e Pietro, marito figli di Carla Signoris/ Famiglia di artisti -

...come, Teresa e Fabio, altri con un'esperienza di candidatura già fatta come Elisabetta ed Angelica, altri come Luigi, Giuseppe, Angelo, Alessia, Rosalba, Angela, Valeria, Marilena,, ...La curiosità Il secondo gol del Monza lo aveva segnatoStroppa (diGanz il primo), oggi allenatore dei brianzoli e soprattutto autore della rete che ben 12 anni dopo ha regalato al ...PALERMO – Presentata a palazzo Jung di Palermo la lista Moderati per Lagalla Sindaco in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Questi i nomi: Antonino Santonastaso, Adriana Riina, Marco Fr ...Tra gli ospiti di questa edizione l’attrice Maria Grazia Cucinotta, gli scrittori Maurizio De Giovanni, Elisa Ruotolo, Lorenzo Marone, Carmen Gallo, Laura Marzi, Alessio Forgione, Titti Marrone, ...