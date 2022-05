Matteo Salvini? La dritta di Sallusti | anche solo per scaramanzia | stia lontano da Giuseppe Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Come dare torto ache ogni giorno invoca una pace il più presto possibile? E come non vedere i limiti e i contraccolpi delle sanzioni che l'Europa ha deciso nei confronti di Mosca? E infine come non prendere atto che più o meno un italiano su due non vede l'ora di liberarsi da questo incubo costi quel che costi. Tutto vero, ma chi ha l'onore di governare hal'onere di trovare soluzioni eque e percorribili, farlo è ciò che distingue un governo da un bar o da una chiesa. Politicamente parlando è ciò che distingue un partito all'altezza di guidare un Paese importante e complesso quale è l'Italia dai Cinque Stelle die Grillo. La Lega di governo, sia nazionale che regionale, ha sempre dato prova di grande pragmatismo e una delle poche volte che ha ceduto, per convenienza o necessità, alle ...