Martedì 17 Maggio 2022 – 433ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 18 maggio 2022) seduta Ora inizio: 16:35 La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a Maggioranza il calendario dei lavori fino al 24 Maggio: oggi si svolgerà la discussione generale del decreto sulla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e, poiché il Governo ha preannunciato la fiducia, la Conferenza ha organizzato il relativo dibattito. Domani alle ore 16 sarà esaminato il ddl delega in materia di spettacolo, collegato alla manovra di bilancio. Giovedì 19 Maggio alle ore 9 il Presidente del Consiglio renderà un’informativa su ulteriori sviluppi del conflitto fra Russia e Ucraina. Martedì 24 Maggio alle 16.30 sarà discussa la relazione della Commissione di inchiesta sul femminicidio. La Conferenza tornerà a riunirsi lo stesso 24 Maggio alle ore 15.30 per ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 maggio 2022)Ora inizio: 16:35 La Conferenza dei Capigruppo ha approvato aranza il calendario dei lavori fino al 24: oggi si svolgerà la discussione generale del decreto sulla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e, poiché il Governo ha preannunciato la fiducia, la Conferenza ha organizzato il relativo dibattito. Domani alle ore 16 sarà esaminato il ddl delega in materia di spettacolo, collegato alla manovra di bilancio. Giovedì 19alle ore 9 il Presidente del Consiglio renderà un’informativa su ulteriori sviluppi del conflitto fra Russia e Ucraina.24alle 16.30 sarà discussa la relazione della Commissione di inchiesta sul femminicidio. La Conferenza tornerà a riunirsi lo stesso 24alle ore 15.30 per ...

beppe_grillo : Oggi, martedì 17 maggio, alle ore 18.30 non perderte la terza delle #10LezionidiPolitica. Saranno presenti Domenico… - SassuoloUS : La prevendita dei biglietti di #SassuoloMilan partirà alle ore 10 di martedì 17 Maggio ??? Tutte le informazioni re… - amnestyitalia : Julian Assange non deve essere estradato! Martedì 17 maggio alle 17.00 protesteremo nei pressi dell'ambasciata del… - YerkoIlijic : RT @AndreaMarcolong: E dopo Torino, Milano! Vi aspetto martedì 24 maggio alle ore 18h30 alla libreria Feltrinelli di piazza Duomo per par… - Alessio_Porcu : Top e Flop, i protagonisti del giorno: martedì 17 maggio 2022 -

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 18 a domenica 22 maggio, in Riviera e Côte d'Azur Falchi' del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12 - 16/19), fino al 28 maggio ( più info ) ENTROTERRA CERIANA 21.00 . Presentazione del libro 'Sangue Rosso Porpora' di Ettore Puglisi. ... Incidente stradale a Nichelino, auto contro moto: morto un uomo di 41 anni Tragedia a Nichelino, comune in provincia di Torino, dove nella serata di martedì 17 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 41 anni. La sua moto si è ... L'INDIPENDENTE Falchi' del Palazzo del Parco (daa sabato h 10/12 - 16/19), fino al 28( più info ) ENTROTERRA CERIANA 21.00 . Presentazione del libro 'Sangue Rosso Porpora' di Ettore Puglisi. ...Tragedia a Nichelino, comune in provincia di Torino, dove nella serata di172022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 41 anni. La sua moto si è ... Martedì 17 maggio