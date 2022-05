Mara Venier | l’addio che nessuno si aspettava | il ‘matrimonio’ è a rischio | Ecco cos’è successo

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 18 maggio 2022)sotto i riflettori per questa ultima notizia scioccante. Il saluto chedi noi voleva mai sentireè pronta per dire definitivamente addio. Per la conduttrice ormai non c’è più nulla da fare.di così scioccante. La Rai sta per concludere il palinsesto della stagione televisiva 2021/2022. Subito è trapelata un’indiscrezione riguardante proprio, il cui futuro sembra essere ormai in bilico. Una notizia che sta facendo il giro del web, che nell’ultimo periodo ha lasciato sconvolti tutti i fan di Zia. Domenica In, programma condotto dain onda la domenica pomeriggio, riesce ...