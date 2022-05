Manuel Bortuzzo nuovo affondo a Lulù, situazione irrecuperabile: lo ha fatto veramente (Di mercoledì 18 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I rapporti tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono sempre più tesi e snervanti. Ad aggiornare i fan è stata la principessa etiope, confessando l’ultimo gesto del nuotatore contro di lei. Da quando è uscita fuori la notizia della fine della storia d’amore tra il nuotatore e la principessa etiope non si fa altro che Leggi su youmovies (Di mercoledì 18 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I rapporti traSelassié sono sempre più tesi e snervanti. Ad aggiornare i fan è stata la principessa etiope, confessando l’ultimo gesto del nuotatore contro di lei. Da quando è uscita fuori la notizia della fine della storia d’amore tra il nuotatore e la principessa etiope non si fa altro che

Advertising

WittyTV : Manuel Bortuzzo, ospite al #MaurizioCostanzoShow, spiega in che rapporti è con Lulù… - 361_magazine : Manuel Bortuzzo e il suo gesto nei confronti della trasmissione condotta da Silvia Toffanin non passa inosservato.… - Princip8285466 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Supererò le correnti gravitazionali Lo spazio e la luce per non farti invecchiare E guarirai da tutte l… - Luciastellagma2 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Supererò le correnti gravitazionali Lo spazio e la luce per non farti invecchiare E guarirai da tutte l… - mariaga15962342 : #swimmerfairy Supererò le correnti gravitazionali Lo spazio e la luce per non farti invecchiare E guarirai da tutt… -