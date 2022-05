"Mandato al massacro dallo stratega. Ancora": Rocco Casalino umiliato, qui crolla il M5s (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un suicidio perfetto per il M5s in Commissione esteri: dopo le dimissioni di Vito Petrocelli, la scelta di puntare su Simona Nocerino. Scelta che ha portato il partito guidato da Giuseppe Conte dritto dritto a schiantarsi: il Pd non la ha votate e, morale della favola, è stata eletta Stefania Craxi, la candidata del centrodestra. E Matteo Salvini ha subito rimarcato: "Questa è la dimostrazione del fatto che il centrodestra unito vince". Se i grillini avessero puntato su Ettore Licheri, avrebbero certamente strappato la presidenza: il Pd non avrebbe avuto alcun problema a votarlo. Ma forse perché troppo vicino al suo antagonista, Luigi Di Maio, Conte - imbeccato da Paola Taverna - ha scelto di fare altrimenti. Con risultati, Ancora una volta, disastrosi. La vicenda, per inciso, è destinata ad acuire le tensioni in maggioranza, dove tra piddini e grillini le storie ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un suicidio perfetto per il M5s in Commissione esteri: dopo le dimissioni di Vito Petrocelli, la scelta di puntare su Simona Nocerino. Scelta che ha portato il partito guidato da Giuseppe Conte dritto dritto a schiantarsi: il Pd non la ha votate e, morale della favola, è stata eletta Stefania Craxi, la candidata del centrodestra. E Matteo Salvini ha subito rimarcato: "Questa è la dimostrazione del fatto che il centrodestra unito vince". Se i grillini avessero puntato su Ettore Licheri, avrebbero certamente strappato la presidenza: il Pd non avrebbe avuto alcun problema a votarlo. Ma forse perché troppo vicino al suo antagonista, Luigi Di Maio, Conte - imbeccato da Paola Taverna - ha scelto di fare altrimenti. Con risultati,una volta, disastrosi. La vicenda, per inciso, è destinata ad acuire le tensioni in maggioranza, dove tra piddini e grillini le storie ...

