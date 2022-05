Manageritalia e Myourjob | partnership per orientare giovani

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Un ponte sul futuro amplia i suoi servizi grazie alla collaborazione con, la piattaforma di Orienta spa, una delle principali agenzie per il lavoro italiane, che aiuta ia orientarsi nel mondo del lavoro e che li guida nella scelta della propria professione. Registrandosi a Un ponte sul futuro si accede, gratuitamente, a tutti i servizi della piattaforma: video e informazioni su centinaia di professioni, guide alla stesura del cv, consigli su come trovare lavoro, webinar che rispondono a ogni tipo di dubbio e curiosità e altro ancora. ConUn ponte sul futuro offre, tutto in modo gratuito, aitra i 16 e i 30 anni uno strumento che rafforza la già ricca ed esclusiva - perché vede in campo direttamente i manager - offerta che ...