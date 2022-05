M5S | Ferrara | Roma-Lido sempre più allo sbando

Advertising

davidallegranti : Il M5S vuole Gianluca Ferrara presidente della Commissione Esteri al Senato al posto di Vito Petrocelli. - fattoquotidiano : Il M5S raccoglie firme contro l’inceneritore di Roma (e pensa all’azione legale). Il consigliere Ferrara: “Pronto a… - fattoquotidiano : NO ALL'INCENERITORE L'iniziativa dei consiglieri pentastellati nei quartieri. Ferrara: 'Pronto a incatenarmi al ca… - LorenzoZacchi : Stefania #Craxi è il presidente della commissione esteri del #Senato. I voti a suo favore sono stati 12, 9 voti son… - tempoweb : Domani il voto per il nuovo presidente. Ma senza l'accordo si va alla conta e si rischia un flop #commissioneesteri… -

Per Licheri i 5 del, i tre del Pd e il voto di Italia viva. Una ricostruzione del voto che però ... Per Licheri - che ha raccolto 9 voti - quelli dei cinque pentastellati, Gianluca, Simona ...Per Licheri i 5 del, i tre del Pd e il voto di Italia viva. Una ricostruzione del voto che però ... Per Licheri - che ha raccolto 9 voti - quelli dei cinque pentastellati, Gianluca, Simona ...Così il Movimento 5 stelle perde la presidenza della commissione Esteri del Senato. Stefania Craxi è la nuova presidente della commissione Esteri del Senato. A questo voto si è arrivati dopo un percor ...La candidatura avanzata da Conte per la presidenza della commissione Esteri del Senato naufraga. Ecco cosa c'è davvero dietro l'ennesima sconfitta del M5S ...