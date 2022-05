Luigi Berlusconi papà bis: Federica Fumagalli di nuovo in dolce attesa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luigi Berlusconi sarà di nuovo papà: il quinto figlio di Silvio Berlusconi – il terzo avuto dalla seconda moglie, Veronica Lario – e la moglie Federica Fumagalli sono in attesa del loro secondo figlio. A meno di un anno dalla nascita del piccolo Emanuele Silvio, la coppia ha annunciato la seconda gravidanza durante un’occasione speciale: il battesimo del loro primogenito. Luigi Berlusconi papà bis, l’annuncio al battesimo del figlio Un annuncio a sorpresa quello di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: il quinto figlio di Silvio – il terzo avuto dalla seconda moglie Veronica Lario – e la moglie hanno comunicato alla famiglia la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 18 maggio 2022)sarà di: il quinto figlio di Silvio– il terzo avuto dalla seconda moglie, Veronica Lario – e la mogliesono indel loro secondo figlio. A meno di un anno dalla nascita del piccolo Emanuele Silvio, la coppia ha annunciato la seconda gravidanza durante un’occasione speciale: il battesimo del loro primogenito.bis, l’annuncio al battesimo del figlio Un annuncio a sorpresa quello di: il quinto figlio di Silvio – il terzo avuto dalla seconda moglie Veronica Lario – e la moglie hanno comunicato alla famiglia la ...

