L’ufologo Bibolotti Icer | “Audizione a Congresso Usa di portata storica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Da una prima valutazione, nonostante alcuni delusi per la mancata visione dei casi più clamorosi, emerge subito l’importanza e la rilevanza del problema Uap/Ufo data dall’Intelligence Usa. Viene quindi confermata ulteriormente la Realtà del fenomeno, cosa che sta contribuendo a smontare lo stigma o la facile ironia che ha sempre accompagnato queste manifestazioni tecnologiche, che dai rapporti realizzati, hanno sempre turbato la sicurezza nazionale non solo degli Usa, essendo un fenomeno planetario. Viene ribadita da diversi interventi, la necessità di studiare il fenomeno degli oggetti volanti non identificati con maggiori strumenti e risorse”. Vladimiro, DeputyInternational Coalition for Extraterrestrial Research per l’Italia, commenta così all’Adnkronos la primapubblica sugli Ufo svoltasi ...