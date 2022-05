Lucas Peracchi contattato per un film a luci rosse. Poi la frecciata a Mercedesz Henger (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’ex tronista rilascia alcune dichiarazioni sulla sua vita professionale e sentimentale. Laa “stoccata” a Mercedesz Henger non tarda ad arrivare Modello, sportivo di professione ed ex volto di UED. Lucas Peracchi, piacentino doc, è anche noto al pubblico del piccolo schermo per la sua storia d’amore con Mercedesz Henger, nata proprio sotto i riflettori di 361Magazine durante la manifestazione caprese Vip Champion del 2018. Oggi, mentre Mercedesz intraprende il percorso da naufraga a L’Isola Dei Famosi, Lucas dichiara di essere molto concentrato su sè stesso e torna a far parlare di sé svelando alcuni aspetti curiosi sulla sua vita professionale. In una recente intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’ex tronista rilascia alcune dichiarazioni sulla sua vita professionale e sentimentale. Laa “stoccata” anon tarda ad arrivare Modello, sportivo di professione ed ex volto di UED., piacentino doc, è anche noto al pubblico del piccolo schermo per la sua storia d’amore con, nata proprio sotto i riflettori di 361Magazine durante la manifestazione caprese Vip Champion del 2018. Oggi, mentreintraprende il percorso da naufraga a L’Isola Dei Famosi,dichiara di essere molto concentrato su sè stesso e torna a far parlare di sé svelando alcuni aspetti curiosi sulla sua vita professionale. In una recente intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ...

