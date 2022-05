Lozano nel mirino del Barcellona | il Napoli chiede una cifra senza precedenti per sedersi al tavolo delle trattative

Advertising

MundoNapoli : Dal Messico: “Lozano è nel mirino del Barcellona: con la giusta offerta può salutare Napoli” - sscalcionapoli1 : Voci dal Messico: “Lozano saluta Napoli, è nel mirino del Barcellona” - tuttonapoli : Voci dal Messico: 'Lozano saluta Napoli, è nel mirino del Barcellona' - napolidiez10 : @SpudFNVPN Fossi nel chirurgo controllerei anche i piedi, dai piedi di lozano posso o scoprire cose mai viste nell'… - JastemmoColNAP_ : @simodihno10 spud nel 2022 e poi sono io lo sbagliato se difendo lozano -

Un particolare intrigo di calciomercato che coinvolgerebbe il Napoli e il suo attaccante messicano, pagato quasi 40 milioni di euro2019. Il Barcellona vuoleDal Messico si levano diverse ...L'attaccante del Napoli, Hirving, è partito in direzione Messico , per operarsi alla spalla destra infortunatacorso di un impegno in Nazionale del 3 febbraio.prossimo match contro lo Spezia dunque il messicano non ...Il Napoli perde Hirving Lozano con qualche giorno d'anticipo. Come comunicato dal club, infatti, l'esterno azzurro è rientrato anticipatamente in Messico e nei prossimi giorni si sottoporrà a interven ...ALLENAMENTO - Dopo il successo contro il Genoa, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training ...