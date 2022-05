Lorenzo Fragola e Mameli insieme per il singolo “Luna fortuna”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo l'annuncio della loro collaborazione e l'uscita del loro primo brano "Attraverso",presentano "" prodotto da Takagi & Ketra, ilche uscirà nelle radio e sulle piattaforme digitali venerdì 20 maggio per Sony Music Italy. "" è unreggae da ascoltare con il braccio fuori dal finestrino sulla litoranea, perfetto per questi giorni in cui si inizia a respirare aria d'estate, di divertimento e di uscite.Ilè un nuovo tassello che sancisce un sodalizio artistico tra due cantautori siciliani che sono uniti non solo da una grande amicizia, ma anche dal bisogno, di entrambi, di vivere in modo viscerale le cose che fanno. Dall'unione dei loro due ...