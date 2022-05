Lombardia: domenica 29 maggio torna il Palio di Legnano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - domenica 29 maggio torna il Palio di Legnano, con la sua sfilata e la sua corsa dei cavalli, in occasione dell'anniversario della storica battaglia del 1176 che vide i Comuni alleati nella Lega Lombarda imporsi sull'esercito imperiale di Federico I detto il Barbarossa. La manifestazione è stata presentata a Palazzo Pirelli. "E' stata una battaglia storica, simbolo della vittoria della libertà e fondamento dell'evolversi dei Comuni in fiorenti ducati e signorie. Libertà con cui i combattenti di Legnano hanno ottenuto quel futuro che per noi, oggi, è glorioso passato. Oltre a quello della libertà, il Palio rappresenta molteplici valori: comunità, socialità e tradizione. Per questo è un evento che va oltre Legnano, e deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos) -29ildi, con la sua sfilata e la sua corsa dei cavalli, in occasione dell'anniversario della storica battaglia del 1176 che vide i Comuni alleati nella Lega Lombarda imporsi sull'esercito imperiale di Federico I detto il Barbarossa. La manifestazione è stata presentata a Palazzo Pirelli. "E' stata una battaglia storica, simbolo della vittoria della libertà e fondamento dell'evolversi dei Comuni in fiorenti ducati e signorie. Libertà con cui i combattenti dihanno ottenuto quel futuro che per noi, oggi, è glorioso passato. Oltre a quello della libertà, ilrappresenta molteplici valori: comunità, socialità e tradizione. Per questo è un evento che va oltre, e deve ...

Advertising

TV7Benevento : Lombardia: domenica 29 maggio torna il Palio di Legnano - - LuceverdeMilano : ?? #Autovelox - Elenco delle postazioni mobili ??fino a domenica #22maggio ????? Modera e rispetta i limiti di velo… - lisadagliocchib : RT @settalese: @ColucciLc @mar_co_lucci @gr10_official Complimenti anche ai ragazzi della #JuñoresB #regionali #Lombardia per la bella vitt… - AnsaLombardia : Playoff serie B: variati orari semifinale Brescia-Monza. In campo domani alle 20 e domenica alle 21 | #ANSA - massimo1774 : Domenica 22 maggio presso la Sala civica Valtulini, in Piazza Andrea Lepidi, Lograto (BS), si terrà la 1° Assemblea… -