Lo Spezia giovedì al TAS per discutere il blocco del mercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si terrà tra giovedì 19 e venerdì 20 maggio l’udienza dello Spezia presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Il club proverà a ottenere uno sconto sulla sanzione, irrogata dalla FIFA nell’estate 2021, che ha applicato ai liguri il divieto ad acquistare calciatori per quattro sessioni di calciomercato, a causa della violazione dell’art. 19 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si terrà tra19 e venerdì 20 maggio l’udienza dellopresso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Il club proverà a ottenere uno sconto sulla sanzione, irrogata dalla FIFA nell’estate 2021, che ha applicato ai liguri il divieto ad acquistare calciatori per quattro sessioni di calcio, a causa della violazione dell’art. 19 L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Lo Spezia giovedì al TAS per discutere il blocco del mercato: Si terrà tra giovedì 19 e venerd… - corradone91 : RT @CalcioFinanza: Lo #Spezia giovedì al TAS per discutere il blocco del mercato: il club punta a uno sconto sulla sanzione - CalcioFinanza : Lo #Spezia giovedì al TAS per discutere il blocco del mercato: il club punta a uno sconto sulla sanzione… - mar_aie : Discorso correttissimo quanto difficile da fare capire (se lo Spezia avesse tenuto il 2-0 all'ultima giornata dell'… - Telespazio1 : Sono in vendita, a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 12 maggio 2022, i biglietti per Spezia-Napoli, 38esima g… -