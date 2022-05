Liverpool, Mané piace al Bayern ma l’esterno vuole il Psg: le ultime (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il futuro di Sadio Mané potrebbe essere lontano da Liverpool: l’esterno piace al Bayern, ma lui vuole il Psg Sadio Manè e il Liverpool potrebbero dirsi addio in estate. Il senegalese è cercato dal Bayern Monaco, ma lui vorrebbe il Psg. Questa l’indiscrezione lanciata da Sport Bild, che scrive anche che il futuro di Mané potrebbe essere legato anche alle cessioni di Lewandowski e Mbappé. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il futuro di Sadiopotrebbe essere lontano daal, ma luiil Psg Sadio Manè e ilpotrebbero dirsi addio in estate. Il senegalese è cercato dalMonaco, ma lui vorrebbe il Psg. Questa l’indiscrezione lanciata da Sport Bild, che scrive anche che il futuro dipotrebbe essere legato anche alle cessioni di Lewandowski e Mbappé. L'articolo proviene da Calcio News 24.

