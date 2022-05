Liverpool, arriva il nuovo attaccante (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Liverpool, con l'imminente partenza di Divock Origi in direzione Milano, è alla ricerca di un sostituto sul mercato. I Reds, per... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il, con l'imminente partenza di Divock Origi in direzione Milano, è alla ricerca di un sostituto sul mercato. I Reds, per...

Advertising

sportli26181512 : Liverpool, arriva il nuovo attaccante: Il Liverpool, con l'imminente partenza di Divock Origi in direzione Milano,… - RaimondoSecci : @peppe_roncino Io vi invidio. In un anno dove l'anticalcio Emery è arrivato in semifinale eliminando Juve, Bayern e… - lollovand : @BolognaSpazio @86_longo @FabrizioRomano Io mi fiderei di più di Fabrizio Romano anche perché secondo me vogliono f… - matteo_milan91 : @dello__98 Leao se lo metti punta punta esterna in una squadra stile Liverpool arriva in doppia cifra a novembre - bipo_lala : Il goal di ieri fa capire perché la gente fuma su Theo, logora chi non ce l’ha. La gente parla di Robertson e Davi… -