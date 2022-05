LIVE – Francia-Italia, Mondiali 2022 hockey su ghiaccio: risultato in DIRETTA (Di mercoledì 18 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Francia-Italia, match valido per i Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio. Quarto appuntamento per gli azzurri all’Helsinki Ice Hall, in Finlandia. Squadre in campo oggi, mercoledì 18 maggio, a partire dalle ore 15.20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’Italia RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Francia-Italia SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Latestuale di, match valido per idisu. Quarto appuntamento per gli azzurri all’Helsinki Ice Hall, in Finlandia. Squadre in campo oggi, mercoledì 18 maggio, a partire dalle ore 15.20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LASportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE – Italia-Francia Mondiali 2022 hockey su ghiaccio: risultato in DIRETTA - #Italia-Francia #Mondiali #hockey - marcuspascal1 : RT @TELADOIOLANIUS: Differenza tra la stampa italiana e quella più libera europea Italia: 265 soldati ucraini hanno evacuato l'acciaieria F… - TELADOIOLANIUS : Differenza tra la stampa italiana e quella più libera europea Italia: 265 soldati ucraini hanno evacuato l'acciaier… - alessiostuffs : @BarbascuraX Oddio, anche la Francia ha portato un pezzo da paura. La Il gruppo della Moldavia riesce a dare il massimo in live. - ematr_86 : @Filippomaggi97 si può seguire anche la partita dell'altro girone Francia vs Polonia su UefaTV -