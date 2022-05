L’invito di Segre per Chiara Ferragni: «Venga con me al Memoriale dell’Olocausto» (Di mercoledì 18 maggio 2022) La senatrice a vita Liliana Segre ha detto di voler incontrare Chiara Ferragni e di volerla invitare a visitare con lei il Memoriale della Shoah di piazza Safra, a Milano. «Mi piacerebbe molto», ha detto a Repubblica. La senatrice, che è sopravvissuta da bambina alla deportazione ad Auschwitz, ha detto: «Ho visto che con suo marito Fedez si impegna molto sul sociale, mi piacerebbe conoscerla. Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi». Da anni Segre racconta l’Olocausto nelle scuole, e a oggi sono ancora «troppo poche» le persone che vanno a visitare il Memoriale. Chiara sicuramente una donna attenta anche ad argomenti diversi da quelli che riguardano il suo lavoro legato alla moda, ha detto. «Quindi sarebbe interessante conoscerla e poter venire insieme qui. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) La senatrice a vita Lilianaha detto di voler incontraree di volerla invitare a visitare con lei ildella Shoah di piazza Safra, a Milano. «Mi piacerebbe molto», ha detto a Repubblica. La senatrice, che è sopravvissuta da bambina alla deportazione ad Auschwitz, ha detto: «Ho visto che con suo marito Fedez si impegna molto sul sociale, mi piacerebbe conoscerla. Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi». Da anniracconta l’Olocausto nelle scuole, e a oggi sono ancora «troppo poche» le persone che vanno a visitare ilsicuramente una donna attenta anche ad argomenti diversi da quelli che riguardano il suo lavoro legato alla moda, ha detto. «Quindi sarebbe interessante conoscerla e poter venire insieme qui. ...

Advertising

niuccio : @AssiaVonNeumann Sarebbe stato più credibile se l'invito alla Segre fosse giunto prima e non dopo quello alla Ferragni - ioscioccataa : mi fa così ridere che tutti siate sconvolti per l’invito di liliana segre a chiara ferragni e dove lo scrivete? sui… - CoeneRothMax : RT @neXtquotidiano: Liliana Segre e l’invito a Chiara Ferragni per il Memoriale della Shoah - neXtquotidiano : Liliana Segre e l’invito a Chiara Ferragni per il Memoriale della Shoah - Luce_news : Liliana Segre e Chiara Ferragni, l’invito a visitare il Memoriale della Shoah per attrarre i giovani: “Così non dim… -